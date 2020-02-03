В Японии произошло извержение вулкана Синдакэ

3 февраля 2020 05:54 (UTC+04:00)

Новое извержение вулкана Синдакэ с выбросом пепла на высоту семи тысяч метров и сходом потока высокотемпературных газов, пепла и гравия на 900 метров от кратера произошло на юге Японии, сообщило в понедельник главное метеорологическое агентство Японии, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

По его данным, камни от извержения вулкана Синдакэ, расположенного на острове Кутиноэрабудзима, разлетались на расстояние 600 метров от кратера.

Сообщений об ущербе и пострадавших не поступало, в настоящее время вулкан "успокоился", судя по прямой трансляции, которую ведет с острова телеканал NHK.

Вместе с тем главное метеорологическое агентство призвало не подходить к кратеру ближе чем на два километра из-за угрозы выбросов камней и пирокластических потоков при новых извержениях.

Это уже не первое извержение действующего вулкана Синдакэ - в последний раз выброс дыма был зафиксирован в январе, а до этого - в ноябре прошлого года. В районе вулкана тогда был поднят уровень опасности до третьего.

Для извержения вулкана в Японии разработана пятиуровневая шкала предупреждений. Третий уровень предполагает запрет на восхождение и приближение к горе.

В последнее время в Японии заметно активизировалась вулканическая деятельность. В августе прошлого года были зафиксированы два извержения вулкана Асама на границе префектур Гумма и Нагано в центре основного японского острова Хонсю. А годом ранее произошло непрогнозируемое извержение вулкана Онтакэ в префектуре Нагано, которое унесло жизни 57 человек. Через два месяца после него был зафиксирован самый высокий за 19 лет выброс вулканического шлака из вулкана Асо на юге страны.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
Японский эсминец "Таканами" отбыл для патрулирования на Ближний Восток
Арабские страны 2 февраля 07:23
Полицейский вертолет разбился в Японии
Другие страны 1 февраля 05:16
В Японии произошло землетрясение магнитудой 5,3
Другие страны 31 января 23:13
Михаил Гусман получил награду за выдающиеся заслуги в укреплении дружбы России и Японии
Россия 31 января 12:27
Хакеры похитили у японской NEC файлы оборонного значения
Другие страны 31 января 05:05
В Японии усилят меры на границе из-за коронавируса
Другие страны 30 января 10:41
Лента новостей
На Кубе три человека погибли в ДТП с участием грузовика
Другие страны 06:24
Число случаев заражения коронавирусом вне Китая достигло 148 человек
Другие страны 06:05
В Китае произошло землетрясение
Китай 04:47
В США подтвердили девятый случай заболевания коронавирусом
США 04:30
Число жертв коронавируса в Китае возросло до 361 (Обновлено)
Китай 04:07
У 20 прибывших во Францию из Китая нашли симптомы коронавируса
Европа 03:42
Джонсон: Лондон в переговорах с Брюсселем не примет стандарты ЕС
Европа 03:21
В Мексике пять человек погибли в ДТП с внедорожником, упавшим в канал
Другие страны 03:16
Авиасообщение между Чехией и Китаем будет приостановлено
Европа 02:51