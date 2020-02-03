Число случаев заражения коронавирусом вне Китая достигло 148 человек

3 февраля 2020 06:05 (UTC+04:00)

Число заболевших пневмонией, вызванной новым типом коронавируса, за пределами Китая достигло 148. Об этом, как передает Trend со ссылкой на РИА Новости, сообщает китайский государственный телеканал CGTN.

Газета South China Morning Post в свою очередь уточняет, что в Азии вне Китая зафиксированы 95 случаев заражения, в Европе 23, в Северной Америке -13 и в Австралии – 12. Ранее стало известно о первом погибшем вне Китая - на Филиппинах.

В китайском Гонконге заразились 15 человек, в Макао – восемь, на Тайване - десять. В материковом Китае число зараженных выросло до 17.205 человек, жертв выросло до 361, вылечились 475 человек.

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