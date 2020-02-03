В Пакистане семь членов одной семьи погибли при минометном обстреле

3 февраля 2020 08:11 (UTC+04:00)

Семь членов одной семьи, в том числе четыре ребенка, погибли в результате минометного обстрела, который неизвестные произвели по северо-западной области Пакистана со стороны Афганистана. Об этом, как передает Trend со ссылкой на РИА Новости, сообщает агентство PTI.

Снаряд попал в дом одной из пакистанских семей в приграничной деревне Баатвар Бангро в провинции Хайбер-Пахтунхва в воскресенье. Выстрел был произведен из соседней афганской провинции Кунар, сообщил СМИ чиновник. Дом семейства был полностью разрушен.

При этом представитель полиции округа Баджаур в этой провинции подтвердил агентству Anadolu факт атаки, указав, что "семь членов одной семьи, включая женщину и четырех детей, были убиты" в результате обстрела.

Агентство добавляет, что ранее Баджаур был оплотом боевиков радикального движения "Талибан".

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
Исламский мир должен принудить Армению к деоккупации азербайджанских территорий - пакистанский эксперт
Политика 1 февраля 15:02
Глава МИД КНР указал на недопустимость транспортной изоляции Китая в результате пневмонии
Китай 1 февраля 10:18
Пакистан приостановил прямые рейсы в Китай
Другие страны 31 января 09:27
МИД Пакистана выступил за сохранение Палестины в границах 1967 года
Другие страны 30 января 03:08
Подписано соглашение по строительству туркменского участка ЛЭП по направлению в Пакистан
Энергетика 25 января 10:24
В Пакистане начали проверять граждан Китая из-за коронавируса
Другие страны 23 января 17:12
Лента новостей
Обнародованы данные по кораблекрушениям в прошлом году в Турции
Турция 09:28
В Азербайджане более половины туристов зимнего сезона составили местные граждане
Общество 09:25
Увеличился внешний товарооборот Турции в 2019 году
Турция 09:18
В декабре прошлого года Стамбул лидировал по числу используемых в Турции автомобилей
Турция 09:15
В прошлом году Турцию посетили более 900 тыс. туристов из Азербайджана
Турция 09:08
Четыре турецких военных погибли при обстреле в Сирии
Турция 09:03
Во Вьетнаме подтвержден восьмой случай заражения коронавирусом
Другие страны 08:53
В Новой Зеландии порядка 400 человек оказались заблокированы из-за ливней
Другие страны 08:43
В КНДР рассказали о мерах борьбы с коронавирусом
Другие страны 08:27