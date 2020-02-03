В Пакистане семь членов одной семьи погибли при минометном обстреле

Семь членов одной семьи, в том числе четыре ребенка, погибли в результате минометного обстрела, который неизвестные произвели по северо-западной области Пакистана со стороны Афганистана. Об этом, как передает Trend со ссылкой на РИА Новости, сообщает агентство PTI.

Снаряд попал в дом одной из пакистанских семей в приграничной деревне Баатвар Бангро в провинции Хайбер-Пахтунхва в воскресенье. Выстрел был произведен из соседней афганской провинции Кунар, сообщил СМИ чиновник. Дом семейства был полностью разрушен.

При этом представитель полиции округа Баджаур в этой провинции подтвердил агентству Anadolu факт атаки, указав, что "семь членов одной семьи, включая женщину и четырех детей, были убиты" в результате обстрела.

Агентство добавляет, что ранее Баджаур был оплотом боевиков радикального движения "Талибан".

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.