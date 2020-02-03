В Новой Зеландии порядка 400 человек оказались заблокированы из-за ливней

В Новой Зеландии порядка 400 человек, большинство из которых туристы, оказались заблокированы в курортном городе Милфорд-Саунд на юго-западном побережье Южного острова из-за непогоды, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Как сообщает в понедельник издание The New Zealand Herald, единственная дорога из города была размыта дождями и частично разрушена оползнем.

Из-за сильного ветра и ливней власти региона Файордленд, где расположен Милфорд-Саунд, объявили чрезвычайное положение, а метеослужба страны выпустила первое в истории предупреждение об экстремальных погодных условиях. В сообщении службы, в частности, указано, что сильный дождь вызовет наводнения, а разливы рек и оползни могут нарушить движение на дорогах и сделать часть автострад недоступными для транспорта.

Власти региона заявили, что для эвакуации людей будут использованы вертолеты, поскольку дорога, как ожидается, останется закрытой до конца недели. Первыми изолированный город покинут те, кто нуждается в этом по медицинским показаниям.

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