Во Вьетнаме подтвержден восьмой случай заражения коронавирусом

3 февраля 2020 08:53 (UTC+04:00)

Восьмой случай заражения коронавирусом 2019-nCoV зафиксирован во Вьетнаме. Об этом сообщило в понедельник министерство здравоохранения республики, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Заболевание пневмонией нового типа, вызванной вирусом 2019-nCoV, диагностировано у 29-летней жительницы северной вьетнамской провинции Виньфук, которая вернулась в страну 17 января из китайского города Ухань, где она работала по контракту. Ее состояние оценивается медиками как стабильное.

Начиная с 23 января и до сегодняшнего дня во Вьетнаме были подтверждены семь случаев заболевания пневмонией нового типа. В число инфицированных коронавирусом, помимо вьетнамцев, попали двое граждан Китая и один гражданин США вьетнамского происхождения. Один из заболевших уже полностью поправился, остальные продолжают оставаться под наблюдением врачей, их состояние не вызывает опасений.

За последние две недели во Вьетнаме были госпитализированы 92 человека с симптомами пневмонии. У 65 из них лабораторные тесты не подтвердили наличия коронавируса.

С целью предотвращения распространения коронавируса вьетнамские власти объявили состояние эпидемиологической угрозы. По всей стране были закрыты многие туристические, культурные и спортивные объекты, отменены массовые мероприятия, продлены на неделю школьные каникулы. С конца прошлой недели Вьетнам полностью прекратил авиационное сообщение с Китаем, частично закрыл сухопутную границу с КНР и запретил въезд на свою территорию китайских туристических групп.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
В КНДР рассказали о мерах борьбы с коронавирусом
Другие страны 08:27
Число зараженных коронавирусом за пределами Китая выросло до 149 человек (Обновлено)
Другие страны 06:32
Число жертв коронавируса в Китае возросло до 361 (Обновлено)
Китай 04:07
У 20 прибывших во Францию из Китая нашли симптомы коронавируса
Европа 03:42
Авиасообщение между Чехией и Китаем будет приостановлено
Европа 02:51
У эвакуированных в Турцию из КНР коронавирус не обнаружен
Турция 01:03
Лента новостей
Обнародованы данные по кораблекрушениям в прошлом году в Турции
Турция 09:28
В Азербайджане более половины туристов зимнего сезона составили местные граждане
Общество 09:25
Увеличился внешний товарооборот Турции в 2019 году
Турция 09:18
В декабре прошлого года Стамбул лидировал по числу используемых в Турции автомобилей
Турция 09:15
В прошлом году Турцию посетили более 900 тыс. туристов из Азербайджана
Турция 09:08
Четыре турецких военных погибли при обстреле в Сирии
Турция 09:03
В Новой Зеландии порядка 400 человек оказались заблокированы из-за ливней
Другие страны 08:43
В КНДР рассказали о мерах борьбы с коронавирусом
Другие страны 08:27
В Пакистане семь членов одной семьи погибли при минометном обстреле
Другие страны 08:11