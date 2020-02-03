Во Вьетнаме подтвержден восьмой случай заражения коронавирусом

Восьмой случай заражения коронавирусом 2019-nCoV зафиксирован во Вьетнаме. Об этом сообщило в понедельник министерство здравоохранения республики, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Заболевание пневмонией нового типа, вызванной вирусом 2019-nCoV, диагностировано у 29-летней жительницы северной вьетнамской провинции Виньфук, которая вернулась в страну 17 января из китайского города Ухань, где она работала по контракту. Ее состояние оценивается медиками как стабильное.

Начиная с 23 января и до сегодняшнего дня во Вьетнаме были подтверждены семь случаев заболевания пневмонией нового типа. В число инфицированных коронавирусом, помимо вьетнамцев, попали двое граждан Китая и один гражданин США вьетнамского происхождения. Один из заболевших уже полностью поправился, остальные продолжают оставаться под наблюдением врачей, их состояние не вызывает опасений.

За последние две недели во Вьетнаме были госпитализированы 92 человека с симптомами пневмонии. У 65 из них лабораторные тесты не подтвердили наличия коронавируса.

С целью предотвращения распространения коронавируса вьетнамские власти объявили состояние эпидемиологической угрозы. По всей стране были закрыты многие туристические, культурные и спортивные объекты, отменены массовые мероприятия, продлены на неделю школьные каникулы. С конца прошлой недели Вьетнам полностью прекратил авиационное сообщение с Китаем, частично закрыл сухопутную границу с КНР и запретил въезд на свою территорию китайских туристических групп.

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