В Таиланде выздоровели восемь инфицированных коронавирусом человек

3 февраля 2020 09:31 (UTC+04:00)

Восемь из 19 инфицированных новым коронавирусом, лечившихся в таиландских больницах, выздоровели и вернулись домой, остальные продолжают лечение. Как передает Trend со ссылкой на РИА Новости, об этом говорится в бюллетене департамента общественных связей при премьер-министре Таиланда, который опубликован на сайте ведомства.

Среди выздоровевших – восемь граждан КНР, которые приехали в Таиланд в качестве туристов в конце декабря – середине января, и одна гражданка Таиланда, вернувшаяся из туристической поездки в Ухань перед Новым годом. Из 11 человек, остающихся в больницах - 10 туристов из Китая и один таиландский водитель такси, подвозивший в больницу китайского туриста - одного из 9 выздоровевших.

В воскресенье были официально объявлены результаты первой в Таиланде попытки лечения коронавируса лекарствами от вирусного гриппа и ВИЧ: врачам инфекционного отделения государственной больницы Ратчавитхи в Бангкоке удалось вылечить ими пациентку, которая была госпитализирована с тяжелой пневмонией, вызванной новым коронавирусом. Воспаление удалось погасить за 48 часов, а через несколько дней после начала лечения анализ пациентки на наличие в организме коронавируса поменял знак с положительного на отрицательный, говорится в бюллетене департамента общественных связей.

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