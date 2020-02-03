Мальдивы запретили въезд для иностранцев, побывавших в Китае

3 февраля 2020 10:07 (UTC+04:00)

Мальдивы на фоне распространения нового типа коронавируса запретили въезд для иностранных граждан из Китая. Как передает Trend со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщается в заявлении на официальном сайте администрации президента Мальдив.

Отмечается, что о введении дополнительных мер против распространения нового коронавируса объявили на пресс-конференции министр туризма республики Али Вахид и министр здравоохранения Абдулла Амин.

"В соответствии с новыми мерами Мальдивы ограничат въезд для всех лиц, независимо от гражданства, которые прибыли из Китая или транзитом пересекли материковый Китай", - отмечается в заявлении, согласно которому новые меры уже вступили в силу с понедельника, 3 февраля.

Эти ограничения не коснутся граждан Мальдив.

Власти Китая 31 декабря 2019 года сообщили Всемирной организации здравоохранения о вспышке неизвестной пневмонии в Ухане в центральной части страны. Специалисты установили возбудителя болезни - коронавирус 2019-nCoV. Число заразившихся коронавирусом в Китае превысило 17,2 тысячи человек, скончался 361 человек. Еще почти 150 человек заболели вне Китая, один из них скончался. ВОЗ признала вспышку чрезвычайной ситуацией международного значения.

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