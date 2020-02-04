Неизвестные ограбили более 70 гостей праздника на северо-востоке Мексики

Вооруженные лица совершили разбойное нападение на гостей праздника, устроенного в муниципалитете Сьенега-де-Флорес в штате Нуэво-Леон на северо-востоке Мексики. Подъехав к дому, где проходила вечеринка, преступники открыли огонь по собравшимся, ранив как минимум семерых из них, после чего отобрали ценные вещи и деньги примерно у 70 человек, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Задержать участников нападения по горячим следам не удалось. По информации источника в полиции, на которую ссылается телеканал, один из пострадавших скончался в больнице от полученных ранений. Прокуратура региона приступила к расследованию обстоятельств случившегося.

Согласно данным исполнительного секретариата Национальной системы общественной безопасности, в 2019 году в Мексике совершили не менее 35,5 тыс. умышленных убийств. Речь идет о рекордном числе преступлений такого рода за все время их учета на федеральном уровне.

Министр общественной безопасности и защиты граждан Альфонсо Дурасо 18 декабря 2019 года признал, что правительство не достигло поставленных целей в борьбе с криминалом. Президент страны Андрес Мануэль Лопес Обрадор 15 января пообещал, что власти добьются снижения уровня преступности к 1 декабря текущего года.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.