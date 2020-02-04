В Мексике произошла стрельба в зале игровых автоматов

4 февраля 2020 06:31 (UTC+04:00)

Стрельба произошла в зале игровых автоматов в мексиканском городе Уруапан, по меньшей мере восемь человек погибли, один получил ранения. Об этом, как передает Trend со ссылкой на РИА Новости, говорится в заявлении прокуратуры штата Мичоакан.

Инцидент произошел около 15.00 в понедельник по местному времени в Колонии Магдалена де Уруапан. Личности погибших пока не установлены, пострадавший был доставлен в местную больницу.

Согласно заявлению, правоохранительные органы начали расследование для выяснения обстоятельств произошедшего.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
Неизвестные ограбили более 70 гостей праздника на северо-востоке Мексики
Другие страны 05:33
В Мексике пять человек погибли в ДТП с внедорожником, упавшим в канал
Другие страны 3 февраля 03:16
В Мексике Uber заблокировал аккаунты 240 человек из-за коронавируса
Другие страны 2 февраля 06:48
Укрывавшиеся в посольстве Мексики в Ла-Пасе два экс-министра покинули Боливию
Другие страны 2 февраля 05:58
Во Флориде два человека убиты при стрельбе на похоронах
США 2 февраля 02:17
В Мексике два человека погибли в результате стрельбы в баре
Другие страны 2 февраля 02:06
Лента новостей
Китай ждет, что США вскоре направят помощь для борьбы с коронавирусом
Китай 06:45
Байден, Сандерс, Буттеджадж и Уоррен лидируют на партсобраниях демократов в Айове
США 06:27
Джим Керри будет рисовать манго вместо политических карикатур
США 06:11
Адвокат Эво Моралеса попросил убежище в посольстве Аргентины в Ла-Пасе
Другие страны 05:53
Цена нефти Brent опустилась ниже $54
Энергетика 05:36
Неизвестные ограбили более 70 гостей праздника на северо-востоке Мексики
Другие страны 05:33
Россия начала производство С-400 для Индии
Россия 05:19
Заболевшая коронавирусом китаянка родила здоровую дочь
Китай 05:03
Ученые выяснили, какой звук будильника помогает лучше проснуться
Другие страны 04:47