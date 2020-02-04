Экс-глава Боливии Моралес зарегистрирован в качестве кандидата в сенат

Экс-президент Боливии Эво Моралес был зарегистрирован в понедельник в качестве кандидата в сенат от департамента Кочабамба на майских выборах. Об этом, как передает Trend со ссылкйо на РИА Новости, сообщил лидер партии экс-президента "Движение к социализму" (MAS).

"Наш брат президент Эво Моралес числится в официальных списках департамента Кочабамба как первый в списке кандидатов в сенат", - заявил представить федерации производителей коки и член MAS Леонардо Лоса.

Ранее Моралес сообщил о задержании его представителя, которая занималась процедурами, необходимыми для его избрания в парламент. Экс-президент Боливии также заявил, что были похищены все его документы, в том числе военная книжка.

Тем не менее, Лоса уточнил, что регистрация экс-президента в качестве кандидата была проведена "в соответствии со всеми требованиями законодательства".

После того как оппозиция во главе с Карлосом Месой заявила о массовых нарушениях на выборах 20 октября, Моралес под давлением военных ушел с поста президента и покинул страну. Вслед за ним ушло в отставку все высшее руководство Боливии, власть перешла оппозиционному вице-спикеру сената Жанин Аньес.

Власти объявили о проведении новых выборов. Моралесу запрещено участвовать в них в качестве кандидата, он находится в Аргентине, откуда руководит президентской кампанией своего Движения к социализму. Высший избирательный суд Боливии (TSE) назначил всеобщие выборы на 3 мая.

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