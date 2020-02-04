Южная Корея подтвердила шестнадцатый случай заражения коронавирусом

Южная Корея подтвердила 16-й случай заражения новым типом коронавируса 2019-nCoV. Об этом, как передает Trend со ссылкой на РИА Новости, сообщила организация Центров по контролю и профилактике заболеваний (KCDC) при министерстве здравоохранения РК.

Новым больным оказалась 42-летняя кореянка, которая после путешествия в Таиланд 19 января вернулась в Южную Корею. С 25 января у нее появился жар и озноб, она начала получать лечение, но состояние не улучшалось. Чтобы исключить возможное заражение коронавирусом, с 3 февраля больница университета Чоннам изолировала пациентку и при содействии Научно-исследовательского института общественного здравоохранения и окружающей среды в Кванджу провела анализ, который подтвердил опасения.

Ранее сообщалось, что Южная Корея зарегистрировала 15 случаев заражения пневмонией неизвестного происхождения, состояние всех пациентов стабильное. Второй зараженный уже ожидает выписки.

Пятеро из пациентов заразились уже внутри страны в результате передачи вируса от человека к человеку. Девять человек заразились в Китае, при этом один из них был выявлен среди эвакуированных их Уханя южнокорейцев. Еще один из зараженных был гражданином Китая, которой подхватил вирус в Японии и потом въехал в Южную Корею. Пятнадцатый пациент заразился в самолете, так как сидел рядом с носителем вируса.

Проверку проходят еще около 60 человек. Министерство здравоохранения сообщило, что приняло решение поместить под домашний карантин всех 913 человек, которые контактировали с зараженными.

Как сообщило ведомство, после объявления всего Китая зоной заражения список прибывших из любого района этой страны был передан в медицинские центры, и врачи находят всех путешественников, чтобы отследить их состояние. В колл-центре горячей линии по вопросам вируса работают 188 человек.

Для того чтобы отследить момент проявления вируса и всех, кто контактировал с новыми зараженными, на местах по каждому из случаев работает команда специалистов из 8-9 человек. Они проводят интервью с зараженными, отслеживают их передвижения и контакты, занимаются организацией дезинфекции мест, где побывал зараженный.

Ранее министерство здравоохранения Южной Кореи сообщило, теперь врачи будут проверять на наличие короновируса даже тех граждан с похожими симптомами, которые не ездили в Китай и не общались с ранее подтвержденными зараженными.

Новые меры введут, как только наборы для теста на коронавирус станут доступными. Сейчас идет получение разрешения на применение нового реагента. После этого врачи в 532 специальных медпунктах смогут проверять всех людей с жалобами на симптомы, похожие на признаки заражения коронавирусом. Отдельные медпункты организованы для того, чтобы пациенты с подозрениями на заражение не пересекались с другими людьми в обычных больницах.

Также сообщалось, что правительство Южной Кореи рассматривает введение запрета на туристические поездки своих граждан в Китай и объявление рекомендации эвакуироваться своим гражданам в некоторых районах Китая. Южная Корея уже запретила въезд всем иностранцам, посетившим в последние две недели провинцию Хубэй.

Власти Китая 31 декабря 2019 года сообщили Всемирной организации здравоохранения о вспышке неизвестной пневмонии в Ухане в центральной части страны. Специалисты установили возбудителя болезни - коронавирус 2019-nCoV. ВОЗ признала вспышку чрезвычайной ситуацией международного значения. Число заразившихся коронавирусом в Китае уже превысило 20,4 тысячи человек, скончались 425 человек. Еще почти 150 человек заболели вне Китая, один из них погиб.

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