В Малайзии приземлился самолет с эвакуированными из Уханя гражданами

Самолет малайзийской авиакомпании AirAsia с эвакуированными из китайского Уханя гражданами Малайзии во вторник прибыл в Международный аэропорт Куала-Лумпур, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

По данным телеканала, самолет прибыл в Малайзию примерно в 5.57 утра по местному времени. В самолете находились 107 пассажиров, 12 членов экипажа, восемь представителей гуманитарной организации, а также шесть сотрудников посольства Малайзии в КНР.

Власти Китая 31 декабря 2019 года сообщили Всемирной организации здравоохранения о вспышке неизвестной пневмонии в Ухане в центральной части страны. Специалисты установили возбудителя болезни - коронавирус 2019-nCoV. Число заразившихся коронавирусом в Китае превысило 20,4 тысячи человек, скончались 425 человек.

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