Бангкок приостановил крупные стройки из-за загрязнения воздуха

Строительные работы на крупных инфраструктурных объектах Бангкока, таких как новые небоскребы, развязки автомобильных дорог и новые линии метро, прекращены решением городских властей из-за высокой степени загрязнения воздуха пылевыми частицами. Как передает Trend со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщает интернет-версия газеты Nation.
Работы на этих объектах остановлены на трое суток, говорится в сообщении.
В понедельник уровень загрязнения воздуха пылевыми частицами в таиландской столице вновь превысил безопасные значения. Во вторник утром в большинстве районов Бангкока уровень загрязнения превышал 70 микрограммов на один кубический метр воздуха, сообщает издание.
По информации городского метеорологического центра, пылевые частицы, включая дизельную сажу, сконцентрировались в атмосфере Бангкока в последние дни из-за отсутствия достаточно сильных ветров, которые обычно "выдувают" смог из города.
Главными виновниками загрязнения воздуха в Бангкоке считаются строительные объекты и дизельные двигатели грузовых автомобилей, городских автобусов старой конструкции и пикапов.
Городские власти объявили, что строительные работы будут возобновлены через три дня при улучшении качества воздуха в городе. В противном случае запрет на ведение строительных работ будет продлен, говорится в сообщении Nation.
Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.