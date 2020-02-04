В Мексике вечеринка закончилась вооруженным ограблением

4 февраля 2020 11:25 (UTC+04:00)

Группа неизвестных совершила вооруженное ограбление на одной из вечеринок в Мексике, в результате погиб один человек и шесть получили ранения, около 70 человек лишились ценных вещей. Как передает Trend со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщает телеканал Televisa.

Инцидент произошел в муниципалитете Сьенега-де-Флорес в штате Нуэво-Леон. Вооруженные люди ворвались на вечеринку и открыли огонь по присутствующим. Угрожая расправой, они отобрали у гостей праздника сотовые телефоны, сумки и деньги. После чего преступники скрылись в неизвестном направлении.

По данным источника в полиции, на месте происшествия были обнаружены семь пострадавших. Один из них был в тяжелом состоянии и позже скончался в больнице.

Власти расследуют произошедшее.

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