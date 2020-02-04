КНДР запретила въезд и выезд из страны иностранных дипломатов

Власти КНДР в связи с распространением в мире коронавируса запретили въезд в страну и выезд дипломатам иностранных государств. Как передает Trend со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщило посольство РФ в Пхеньяне.

"Въезд и выезд из страны членов дипкорпуса в целях приобретения товаров, а также въезд и выезд новых сотрудников воспрещен. В случае прибытия в страну по вынужденным / не зависящим от вас обстоятельствам разрешается въезд в Пхеньян после прохождения 15-дневного карантина в пунктах въезда", - говорится в сообщении дипмиссии.

Сотрудникам дипмиссий и представительств международных организаций также рекомендуется избегать контакта с лицами, находящимися на карантине, и передвигаться только в пределах дипломатического квартала, отмечается в сообщении.

В посольстве пояснили, что на медицинских постах, установленных у основных въездов в дипмиссии РФ и КНР, а также дипломатический квартал, будут проводиться медицинские проверки.

Власти Китая 31 декабря 2019 года сообщили Всемирной организации здравоохранения о вспышке неизвестной пневмонии в Ухане в центральной части страны. Специалисты установили возбудителя болезни - коронавирус 2019-nCoV. Число заразившихся коронавирусом в Китае превысило 20,4 тысячи человек, скончались 425 человек. Еще почти 150 человек заболели вне Китая, один из них погиб. ВОЗ признала вспышку чрезвычайной ситуацией международного значения.

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