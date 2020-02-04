КНДР запретила въезд и выезд из страны иностранных дипломатов

4 февраля 2020 13:37 (UTC+04:00)

Власти КНДР в связи с распространением в мире коронавируса запретили въезд в страну и выезд дипломатам иностранных государств. Как передает Trend со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщило посольство РФ в Пхеньяне.

"Въезд и выезд из страны членов дипкорпуса в целях приобретения товаров, а также въезд и выезд новых сотрудников воспрещен. В случае прибытия в страну по вынужденным / не зависящим от вас обстоятельствам разрешается въезд в Пхеньян после прохождения 15-дневного карантина в пунктах въезда", - говорится в сообщении дипмиссии.

Сотрудникам дипмиссий и представительств международных организаций также рекомендуется избегать контакта с лицами, находящимися на карантине, и передвигаться только в пределах дипломатического квартала, отмечается в сообщении.

В посольстве пояснили, что на медицинских постах, установленных у основных въездов в дипмиссии РФ и КНР, а также дипломатический квартал, будут проводиться медицинские проверки.

Власти Китая 31 декабря 2019 года сообщили Всемирной организации здравоохранения о вспышке неизвестной пневмонии в Ухане в центральной части страны. Специалисты установили возбудителя болезни - коронавирус 2019-nCoV. Число заразившихся коронавирусом в Китае превысило 20,4 тысячи человек, скончались 425 человек. Еще почти 150 человек заболели вне Китая, один из них погиб. ВОЗ признала вспышку чрезвычайной ситуацией международного значения.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
В КНДР рассказали о мерах борьбы с коронавирусом
Другие страны 3 февраля 08:27
КНДР приостановила железнодорожное сообщение с Китаем
Другие страны 31 января 16:20
США допускают возможность возобновления КНДР ракетных испытаний
США 28 января 20:05
Все рейсы Air China из Китая в КНДР на февраль отменены
Китай 28 января 11:35
США после смены главы МИД КНДР настаивают на выполнении Пхеньяном решений саммита лидеров
США 25 января 00:41
Назначен новый глава оборонного ведомства КНДР
Другие страны 22 января 07:29
Лента новостей
Индия отменила действующие визы гражданам Китая
Другие страны 14:35
Олег Кузнецов: Кому-то в Европе мешает стабильность политической, экономической и военной ситуации в Азербайджане
Политика 14:35
Азербайджан лидирует по военной мощи на Южном Кавказе
Политика 14:34
В Германии ожидают рост числа заболевших коронавирусом
Европа 14:30
Семью Национального героя Мубариза Ибрагимова посетили участники проекта о Ходжалинском геноциде (ФОТО)
Социум 14:11
Президент Ильхам Алиев вручил Васифу Талыбову орден «Шараф» (ФОТО)
Политика 14:10
Макей: Беларусь назначит своего посла в США в ближайшее время
Беларусь 14:07
В Иране будут реализованы новые газовые проекты
Экономика 13:58
В Азербайджане будет организован III летний лагерь молодежной диаспоры
Общество 13:56