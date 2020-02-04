Индия отменила действующие визы гражданам Китая

4 февраля 2020 14:35 (UTC+04:00)

Власти Индии на фоне распространения коронавируса в КНР сообщили об отмене действующих виз для жителей Китая и туристов, посетивших эту страну в последние две недели, сообщает Trend со ссылкой на РИА Новости.

"Посольство и наши консульства получили несколько запросов от китайских граждан, а также иностранных граждан, которые находятся за пределами Китая или посетили Китай в течение последних 2 недель, относительно того, могут ли они использовать свои действительные однократные/многократные визы для поездки в Индию. Существующие визы больше не действительны. Желающие получить индийскую визу могут обратиться в посольство в Пекине или консульства в Шанхае и Гуанчжоу", - говорится в сообщении посольства Индии в Пекине.

Ранее министерство здравоохранения Индии рекомендовало гражданам страны не посещать Китай, все посетившие эту страну с 15 января 2020 года могут быть помещены в карантин.

По последним данным, в Индии зарегистрированы три случая заболевания коронавирусом. Все заболевшие - студенты, вернувшиеся из китайского Уханя, эпицентра эпидемии.

Власти Китая 31 декабря 2019 года сообщили Всемирной организации здравоохранения о вспышке неизвестной пневмонии в Ухане в центральной части страны. Специалисты установили возбудителя болезни - коронавирус 2019-nCoV. ВОЗ признала вспышку чрезвычайной ситуацией международного значения. Число заразившихся коронавирусом в Китае уже превысило 20,4 тысячи человек, скончались 425 человек.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
В Азербайджане зарубежным гостям будут предложены новые продукты туризма (ФОТО)
Туризм 15:34
Выписан из медучреждения гражданин Китая, госпитализированный в Баку с подозрением на коронавирус
Общество 11:59
Китай потребовал от местных авиакомпаний не прерывать авиасообщение
Китай 11:27
Казахстан в скором времени восстановит экспорт нефти в Китай
Энергетика 10:49
Рейсы в Китай приостановили 46 иностранных компаний
Китай 09:35
Эксперты из США вместе с делегацией ВОЗ будут изучать коронавирус в Китае
США 08:29
Лента новостей
Вечера мугама с известными ханенде (ФОТО)
Культура 16:04
Грузия и Турция обсудили конкретные направления предстоящего сотрудничества
Бизнес 16:03
Bek Air пойдет под суд за неуплату средств за возвращенные билеты
Транспорт 15:59
В Сингапуре число заразившихся коронавирусом достигло 24 человек
Другие страны 15:59
Туркменистан представит газопроводный проект ТАПИ на роуд-шоу в Дубае
Энергетика 15:52
MIDA о ходе строительства новых жилых комплексов в Баку
Строительство 15:41
Рост ненефтяного экспорта стратегически важен для экономики Азербайджана
Финансы 15:35
В Азербайджане зарубежным гостям будут предложены новые продукты туризма (ФОТО)
Туризм 15:34
Азербайджанские пограничники спасли рыбаков (ФОТО)
Происшествия 15:28