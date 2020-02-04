В Сингапуре число заразившихся коронавирусом достигло 24 человек

4 февраля 2020 15:59 (UTC+04:00)

Число заразившихся коронавирусом в Сингапуре достигло 24, медики подтвердили первые случаи передачи вируса внутри страны. Как передает Trend со ссылкой на РИА Новости, это следует из релиза местного минздрава.

Ранее сообщалось о 18 заболевших.

"По данным на 4 февраля 2020 года на момент 14.00 министерство здравоохранения подтвердило ещё шесть случаев заражения коронавирусом нового типа (2019-nCoV) в Сингапуре. В четырех их них произошла передача вируса от человека к человеку", - говорится в релизе.

Трое из заболевших вступали в контакт с прибывшими из материкового Китая, четвертый заболевший контактировал с одним из заразившихся внутри страны. Ещё двое прибыли из Уханя 30 января в рамках эвакуации граждан Сингапура из Китая.

Со ссылкой на газету South China Morning Post ранее сообщалось, что Сингапур закроет границу для всех прибывающих из Китая, включая иностранцев, которые находились в КНР последние две недели.

Власти Китая 31 декабря 2019 года сообщили Всемирной организации здравоохранения о вспышке неизвестной пневмонии в Ухане в центральной части страны. Специалисты установили возбудителя болезни - коронавирус 2019-nCoV. ВОЗ признала вспышку чрезвычайной ситуацией международного значения. Число заразившихся коронавирусом в Китае уже превысило 20,4 тысячи человек, скончались 425 человек.

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