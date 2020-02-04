Канадский самолет вернулся в Торонто из-за шутки о коронавирусе

4 февраля 2020 21:57 (UTC+04:00)

Самолет канадской авиакомпании WestJet, следовавший из Торонто на Ямайку, вернулся в аэропорт из-за шутки пассажира про коронавирус, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

По данным полиции, один из пассажиров рейса WS 2702 во время полета внезапно встал и заявил, что недавно был в Китае, где заразился коронавирусом. На борту самолета находились 243 человека.

"Члены экипажа сообщили об этом заявлении командиру воздушного судна. После чего было принято решение вернуться в аэропорт Торонто", — говорится в заявлении полиции района Пил, в котором находится аэропорт.

После посадки 29-летний шутник был арестован. Ему предъявили обвинения в причинении ущерба. Он предстанет перед судом 9 марта.

Власти Китая 31 декабря сообщили Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухане в центральной части страны. Специалисты установили возбудителя болезни - коронавирус 2019-nCoV. Число заразившихся в Китае превысило 20,4 тысячи человек, скончались 425. Еще почти 150 человек заболели за пределами этой страны, один из них погиб. ВОЗ признала вспышку чрезвычайной ситуацией международного значения.

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