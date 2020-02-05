Потери Ливии от закрытия нефтяных объектов приближаются к $1 млрд

5 февраля 2020 02:39 (UTC+04:00)

Потери Ливии в результате блокирования морских нефтяных терминалов и месторождений страны составили $931 млн. Об этом, как передает Trend со ссылкой на ТАСС, сообщила во вторник Национальная нефтяная корпорация (NOC) Ливии.

Добыча нефти упала до 187 тыс. баррелей в сутки, отметили в компании.

"В хранилищах в Триполи, прилегающих к нему районах, а также в южных регионах наблюдается острая нехватка топлива, в центральных и южных районах страны топливо пока доступно в достаточном количестве", - говорится в заявлении NOC. Руководство корпорации призвало прекратить блокировку портов и месторождений, предупредив, что в ряде районов страны дизельного топлива хватит лишь на несколько дней.

18 декабря прекратили работу главные наливные терминалы страны в "нефтяном полумесяце", находящемся под контролем Ливийской национальной армии (ЛНА). Национальная корпорация вынуждена была объявить форс-мажорную ситуацию в связи с невозможностью выполнения своих контрактных обязательств. На следующий день были закрыты крупнейшее нефтяное месторождение Эш-Шарара и расположенное неподалеку Эль-Филь, на которых ежедневно добывалось примерно 400 тыс. баррелей. После этого вся нефтяная промышленность Ливии фактически остановилась.

Официальный представитель ЛНА Ахмед аль-Мисмари заявлял ранее, что командование армии не причастно к закрытию нефтяных объектов и что это была инициатива жителей восточного региона, недовольных тем, что все доходы поступают в центробанк в Триполи, находящийся под контролем Правительства национального согласия (ПНС) Фаиза Сарраджа.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
В Женеве стартует встреча военного комитета Ливии "5+5"
Европа 3 февраля 20:02
Хафтар согласился на участие ЛНА в работе военного комитета "5+5"
Другие страны 2 февраля 02:35
Турция планирует построить военную базу недалеко от ливийской столицы
Турция 31 января 10:54
Турция считает Францию ответственной за кризис в Ливии
Турция 30 января 03:19
Дональд Трамп выразил соболезнования в связи с землетрясением в Турции
США 28 января 10:21
Трамп и Эрдоган обсудили перемирие в Ливии и прекращение насилия в Сирии
Турция 28 января 06:31
Лента новостей
США назвали условия отправки новых лайнеров в Ухань за американцами
Китай 04:21
Армия Израиля засекла пуск трех снарядов из сектора Газа
Израиль 04:05
Юбилейный 70-й музыкальный фестиваль "Сан-Ремо" открывается в Италии
Европа 03:54
Помпео обсудил работу МАГАТЭ в Иране с главой организации
США 03:35
Крупнейшая оборонная выставка Индии DefExpo 2020 открывается в штате Уттар-Прадеш
Другие страны 03:21
Владелец Нью-Йоркской фондовой биржи предложил купить eBay за более $30 млрд
Бизнес 03:03
Президент Ильхам Алиев: Азербайджан должен стать лидером в Четвертой промышленной революции
Политика 02:47
Президент Ильхам Алиев: Нет ни одного неприкосновенного предпринимателя, ни одного неприкосновенного чиновника
Политика 02:33
Президент Ильхам Алиев: Зачастую именно чиновничий произвол тормозит развитие предпринимательства
Политика 02:29