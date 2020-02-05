Потери Ливии от закрытия нефтяных объектов приближаются к $1 млрд

Потери Ливии в результате блокирования морских нефтяных терминалов и месторождений страны составили $931 млн. Об этом, как передает Trend со ссылкой на ТАСС, сообщила во вторник Национальная нефтяная корпорация (NOC) Ливии.

Добыча нефти упала до 187 тыс. баррелей в сутки, отметили в компании.

"В хранилищах в Триполи, прилегающих к нему районах, а также в южных регионах наблюдается острая нехватка топлива, в центральных и южных районах страны топливо пока доступно в достаточном количестве", - говорится в заявлении NOC. Руководство корпорации призвало прекратить блокировку портов и месторождений, предупредив, что в ряде районов страны дизельного топлива хватит лишь на несколько дней.

18 декабря прекратили работу главные наливные терминалы страны в "нефтяном полумесяце", находящемся под контролем Ливийской национальной армии (ЛНА). Национальная корпорация вынуждена была объявить форс-мажорную ситуацию в связи с невозможностью выполнения своих контрактных обязательств. На следующий день были закрыты крупнейшее нефтяное месторождение Эш-Шарара и расположенное неподалеку Эль-Филь, на которых ежедневно добывалось примерно 400 тыс. баррелей. После этого вся нефтяная промышленность Ливии фактически остановилась.

Официальный представитель ЛНА Ахмед аль-Мисмари заявлял ранее, что командование армии не причастно к закрытию нефтяных объектов и что это была инициатива жителей восточного региона, недовольных тем, что все доходы поступают в центробанк в Триполи, находящийся под контролем Правительства национального согласия (ПНС) Фаиза Сарраджа.

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