Крупнейшая оборонная выставка Индии DefExpo 2020 открывается в штате Уттар-Прадеш

Выставка оборонной промышленности DefExpo 2020 ("Дефэкспо-2020") открывается в среду в индийском городе Лакхнау (штат Уттар-Прадеш). Одиннадцатый по счету салон станет крупнейшим за всю историю его проведения, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Число участников DefExpo 2020 достигло 1029 компаний и организаций, в том числе 857 индийских и 172 зарубежных. Предполагается, что в салоне примут участие представители более чем 70 стран. В предыдущей выставке, прошедшей в 2018 году в городе Ченнаи (штат Тамилнад), приняли участие 702 компании и организации", - рассказали в оргкомитете, добавив, что площадь выставочной экспозиции DefExpo 2020 превысила 43 тыс. кв м., что на 60% больше, чем двумя годами ранее.

В оргкомитете отметили, что рынок оборонно-промышленной продукции Индии является одним из наиболее динамично развивающихся в мире.

"Прошлогодний оборонный бюджет страны стал пятым в мире и составил порядка 42,2 млрд долларов или 3,7% от общемирового уровня оборонных затрат. Индия также располагает второй в мире по численности армией, в которой проходят службу порядка 1,3 млн человек. Общий объем оборонно-промышленного производства в стране вырос с 6,4 млрд долларов в 2013-2014 годах до 11,4 млрд долларов в 2018-2019 годах", - рассказали в оргкомитете, добавив, что за прошедшие два года Индия экспортировала продукцию военного назначения стоимостью 1,4 млрд долларов в 18 стран.

"Выставка DefExpo 2020 показывает намерение индийского правительства увеличить оборот авиационно-космической и оборонной продукции и сопутствующих услуг до 26 млрд долларов к 2025 году", - сообщил в преддверии салона министр обороны Индии Раджнатх Сингх.

Накануне выставки индийское правительство опубликовало данные о запланированных оборонных расходах страны в 2020-2021 финансовом году - они составят 47,012 млрд долларов (без учета военных пенсий), увеличившись на 9% по сравнению с уходящим финансовым годом (завершится 31 марта).

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