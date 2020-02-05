Си Цзиньпин может отложить визит в Японию из-за вспышки пневмонии

Председатель КНР Си Цзиньпин может отложить свой запланированный на начало апреля государственный визит в Японию из-за того, что намерен сконцентрировать все силы на борьбе с распространением в Китае нового коронавируса. Об этом, как передает Trend со ссылкой на РИА Новости, сообщило в среду информационное агентство Kyodo.

По их данным, из-за занятости китайского руководителя пока отложены все рабочие встречи для подготовки визита. Неясности возникли и с ожидавшимся в конце февраля приездом в Токио члена Политбюро ЦК Компартии Китая, главы канцелярии комиссии ЦК Компартии по иностранным делам Яна Цзечи, этот приезд должен был сыграть важную роль в подготовке визита Си Цзиньпина.

Председатель КНР не посещал Японию с мая 2008 года. Токио придает особое значение визиту Си Цзиньпина, а премьер-министр Синдзо Абэ неоднократно заявлял, что он должен открыть новую эру в отношениях двух стран.

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