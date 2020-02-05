Гуайдо пригласили на выступление Трампа с посланием "О положении страны"

5 февраля 2020 05:25 (UTC+04:00)

Лидер венесуэльской оппозиции Хуан Гуайдо намерен присутствовать на предстоящем во вторник выступлении американского президента Дональда Трампа перед Сенатом и Палатой представителей Конгресса США с ежегодным посланием "О положении страны", передает Trend со ссылкой на ТАСС.

По словам его источников, Гуайдо был приглашен Белым домом. Он будет сидеть недалеко от супруги американского лидера Меланьи Трамп. Официального подтверждения со стороны администрации США не поступало.

Как констатирует агентство, ранее Гуайдо посетил ряд европейских стран и Канаду. Он рассчитывает, что эти страны будут более активно его поддерживать. Согласно оценкам Bloomberg, приглашение Гуайдо на выступление свидетельствует о том, что в Вашингтоне по-прежнему готовы помогать ему. Агентство отмечает, что в декабре 2019 года вице-президент США Майкл Пенс и другие официальные лица в администрации обсуждали возможность смены американского курса в отношении Венесуэлы.

Ситуация в Венесуэле обострилась после того, как 23 января 2019 года Гуайдо, назначение которого на пост спикера парламента за два дня до этого аннулировал Верховный суд, объявил себя исполняющим обязанности президента. Временным главой государства его признали США, к ним присоединились страны Группы Лимы (за исключением Мексики), Организация американских государств и большинство стран Евросоюза. Президент Венесуэлы Николас Мадуро назвал произошедшее попыткой переворота и заявил о разрыве дипломатических отношений с США. В его поддержку высказались Россия, Белоруссия, Иран, Китай, Куба, Никарагуа, Сирия и Турция.

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