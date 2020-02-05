Колумбия стала первой страной Латинской Америки, способной диагностировать коронавирус

5 февраля 2020 06:18 (UTC+04:00)

Колумбия стала первой страной в Латинской Америке (ЛА), которая имеет возможность самостоятельно диагностировать наличие у больного коронавируса 2019-nCoV. Об этом, как передает Trend со ссылкой на ТАСС, во вторник сообщили в колумбийском Министерстве здравоохранения.

"На сегодняшний день, благодаря работе Национального института здравоохранения, Колумбия стала первой страной в Латинской Америке, в которой появилась возможность диагностировать новый коронавирус (2019-nCoV). Это означает, что больше нет необходимости отправлять в США образцы подозрительных случаев", - говорится в сообщении, опубликованном в Twitter ведомства.

Отмечается, что для получения результатов диагностики необходимо приблизительно восемь часов.

На начало февраля в странах Южной Америки не было зафиксировано ни одного подтвержденного случая заражения вирусом 2019-nCoV.

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