В Токио заявили, что не просили об отсрочке визита Си Цзиньпина в Японию

5 февраля 2020 08:59 (UTC+04:00)

Официальный Токио не обращался к Пекину с просьбой отложить визит председателя КНР Си Цзиньпина в Японию из-за сложной ситуации с распространением нового коронавируса. Об этом заявил в среду на пресс-конференции в японской столице генеральный секретарь кабинета министров Ёсихидэ Суга, передает Trend со ссылкйо на ТАСС.

"На данном этапе подготовка к визиту председатели Си Цзиньпина идет по плану, - сказал он. - Япония не собирается просить о его отсрочке".

Ранее в среду информационное агентство Kyodo со ссылкой на дипломатические источники сообщило, что Си Цзиньпин может отложить запланированный на начало апреля государственный визит в Японию из-за того, что намерен сконцентрировать силы на борьбе с распространением в Китае нового коронавируса. По этим данным, из-за занятости руководителя КНР отложены все рабочие встречи по подготовке этой поездки.

Председатель КНР не посещал Японию с мая 2008 года. Токио придает особое значение визиту Си Цзиньпина, а премьер-министр Синдзо Абэ неоднократно заявлял, что он должен открыть новую эру в отношениях двух стран.

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