Бразилия направит два самолета ВВС для эвакуации граждан из Уханя

Власти Бразилии направят в Китай два самолета ВВС, входящих в президентский флот, чтобы эвакуировать своих граждан из города Ухань в связи с распространением коронавируса нового типа. Как передает Trend, об этом сообщили РИА Новости источники в министерстве обороны страны.

Ранее глава администрации бразильского президента Оникс Лоренцони заявил, что за бразильцами будет направлен один самолет ВВС, который должен забрать группу граждан страны не позднее вторника.

Как сообщили источники, самолеты "вылетят из Бразилии в полдень 5 февраля и прибудут в Китай рано утром 7 февраля". В ходе полета в Ухань самолеты сделают остановки в бразильском городе Форталеза, на испанском острове Гран-Канария, в столице Польши и китайском Урумчи. На обратном пути воздушные суда проделают тот же маршрут.

Как ожидается, в субботу граждан Бразилии доставят на военную базу в городе Анаполис (штат Гояс), где все они будут помещены на карантин, который продлится 18 дней.

Власти страны пока не называют точного числа бразильцев, которые будут эвакуированы из Китая. Заинтересованные в возвращении на родину должны уведомить посольство Бразилии в Пекине как минимум за 24 часа до посадки. По данным на вторник, Китай собирались покинуть 29 человек, включая четырех китайцев, входящих в список родственников.

В настоящее время министерство здравоохранения зафиксировало 14 подозрительных случаев на всей территории Бразилии, исключило заболевание коронавирусом у 13 человек, ни одного подтвержденного случая нет.

Власти Китая 31 декабря 2019 года сообщили Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухане в центральной части страны. Специалисты установили возбудителя болезни - коронавирус 2019-nCoV. Число заразившихся на материковой части Китая превысило 24,3 тысячи человек, скончались 490, еще один человек скончался в Гонконге. Более 170 человек заболели за пределами этой страны, один из них погиб. ВОЗ признала вспышку чрезвычайной ситуацией международного значения.

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