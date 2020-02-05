На Филиппинах подтвердили третий случай заражения коронавирусом

5 февраля 2020 11:31 (UTC+04:00)

Третий случай заражения коронавирусом нового типа зафиксирован на Филиппинах. Как передает Trend со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщает телеканал ABS-CBN.

Как заявил на пресс-конференции в среду представитель минздрава Филиппин Эрик Доминго, новый случай заболевания был выявлен у 60-летней женщины из китайского города Ухань, которая в январе через Гонконг прибыла в провинцию Себу. Затем она направилась в город Бохоль, где обратилась к медикам после обнаружения симптомов.

Ранее сообщалось, что в воскресенье один из заболевших коронавирусом, 44-летний мужчина из Уханя, скончался на Филиппинах. Как заявило филиппинское отделение Всемирной организации здравоохранения, эта смерть от коронавируса стала первой за пределами Китая.

По данным телеканала, в настоящее время 133 пациента остаются под наблюдением филиппинских специалистов из-за подозрений на коронавирус.

Ранее Филиппины запретили выдачу туристических виз прибывающим в страну гражданам Китая.

Власти Китая 31 декабря 2019 года сообщили Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухане в центральной части страны. Специалисты установили возбудителя болезни - коронавирус 2019-nCoV. Число заразившихся на материковой части Китая превысило 24,3 тысячи человек, скончались 490, еще один человек скончался в Гонконге. Более 170 человек заболели за пределами этой страны, один из них погиб. ВОЗ признала вспышку чрезвычайной ситуацией международного значения.

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