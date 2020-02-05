В Малайзии подтвердили еще два случая заражения коронавирусом

5 февраля 2020 12:23 (UTC+04:00)

Заражение коронавирусом подтверждено у двоих граждан Малайзии, эвакуированных из китайского Уханя. Как передает Trend со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщило в среду в своём аккаунте в Twitter малайзийское национальное новостное агентство Бернама.

В твите министра здравоохранения Дзукехли Ахмада говорится, что оба пациента госпитализированы и находятся в карантине, сообщает агентство.

Малайзия эвакуировала во вторник 133 гражданина страны из китайского города Ухань, ставшего центром распространения нового коронавируса. Эвакуация осуществлялась специальным рейсом авиакомпании Air Asia.

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