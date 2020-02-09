Таиландский стрелок убил одного спецназовца, покидая здание ТЦ (Обновлено)

Один боец таиландского спецназа погиб в перестрелке с злоумышленником на многоэтажной стоянке торгового центра Terminal 21 в городе Накхонратчасима, когда тот покидал здание, еще один боец спецназа получил ранение. Об этом, как передает Trend со ссылкой на РИА Новости, сообщил "Тхаи Рат ТВ".

"По предварительной информации военных, которую пока не подтвердило командование, во время перестрелки с преступником, когда он покидал здание торгового центра, погиб один боец спецназа, еще один боец получил ранение", - говорится в сообщении телеканала.

00:51 (GMT+4) Мужчина, захвативший заложников в одном из торговых центров в таиландском городе Накхон Ратчасима (Корат), сумел покинуть здание, в котором укрывался более девяти часов. Об этом, как передает Trend со ссылкой на РИА Новости, сообщил "Тхаи Рат ТВ".

Как рассказал корреспондент телеканала, преступник вступил в перестрелку со спецназом на многоэтажной автостоянке. Затем он устроил пожар, выстрелив в находившийся рядом баллон с газом, и скрылся из здания.

По предварительной информации, в ходе перестрелки пострадали два бойца спецназа.

Как видно на кадрах телеканала, на улице вблизи здания многоэтажной стоянки торгового центра паника, спасатели помогают гражданским, бегущим от здания, несут двоих – взрослого и ребенка – к машинам скорой помощи.

Корреспондент сообщил, что мужчина сделал несколько выстрелов на улице неподалеку от здания стоянки.

По информации минобороны Таиланда, стрелком является сержант сухопутных войск. Он является профессиональным военным, инструктором по стрельбе и снайпером, прошедшим подготовку по программе сил спецназначения.

Мужчина угнал автомобиль в одной из частей тайской армии. Разъезжая на транспорте, он открыл огонь по прохожим на улице. Затем он скрылся в торговом центре, где, по предварительной информации, удерживал около 16 заложников.

В результате инцидента погибли 20 человек, еще более 30 получили ранения.