Устроивший стрельбу в ТЦ в Таиланде военнослужащий убил 20 и ранил 42 человека (Обновлено)

По меньшей мере 20 человек погибли и 42 получили ранения в результате стрельбы в одном из торговых центров города Накхонратчасима на северо-востоке Таиланда. Об этом, как передает Trend со ссылкой на ТАСС, сообщил в воскресенье на пресс-конференции по итогам силовой операции представитель министерства здравоохранения страны. Ранее была распространена информация о 25 убитых.

"Официальное число погибших в настоящее время составляет 20 человек, 42 получили ранения. Из них 21 все еще находится в больнице и 21 выписан", - сказал глава местного отделения Минздрава Наринрат Пхитчаякхамин. Как пишет газета "Бангкок пост", обновленные данные не включают еще пять человек, которые были обнаружены мертвыми в торговом центре в воскресенье утром.

Вместе с тем еще девять человек оперируют врачи в медицинском учреждении. В ближайшее время премьер-министр королевства Прают Чан-Оча планирует встретиться с пострадавшими.

06:20 (GMT+4) Количество раненных стрелком в городе Накхонратчасима (Корат) на северо-востоке Таиланда превысило 60 человек, говорится в бюллетене минздрава страны, который зачитали в эфире гостелеканала Thai PBS, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

"В настоящее время в больницы города Накхонратчасима доставлены 63 человека, получивших ранения в результате действий преступника, устроившего стрельбу на улицах города и в торговом центре", — информирует ведомство.

Ранее минздрав Таиланда сообщал о 33 раненых.

В субботу вооруженный военнослужащий устроил стрельбу в районе торгового центра и захватил заложников. Жертвами стрелка стали 25 человек, в том числе погибшего полицейского.

После перестрелки со спецназовцами стрелок покинул здание ТЦ, однако с территории заведения, как полагают в силовых структурах, он уйти не смог — все улицы, прилегающие к зданию, полностью перекрыты полицией и военными.

Операцией на месте лично руководят главком сухопутных войск Таиланда и начальник главного управления национальной полиции страны.

05:17 (GMT+4) Количество погибших в таиландском городе Накхонратчасима (Корат) в результате стрельбы, которую открыл по жителям города и посетителям торгового центра Terminal 21 военнослужащий, вооруженный автоматическим оружием и гранатами, достигло 25, сообщает телеканал "Тхаи Рат ТВ", передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

Ранее сообщалось о 21 погибшем.

По данным канала, четыре человека погибли в здании торгового центра еще вечером в субботу. Их тела обнаружили спецназовцы во время операции по обезвреживанию стрелка, которая все еще продолжается.

В здании могут еще оставаться гражданские лица из числа посетителей торгового центра, в том числе раненые, сообщает телеканал, цитируя Instagram полицейского управления по подавлению преступности, в составе которого работает полицейское спецподразделение, участвующее в операции.