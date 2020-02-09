В Таиланде число погибших при стрельбе выросло до 26 человек

Двадцать семь человек погибли при стрельбе в Таиланде, включая самого преступника, ранения получили 57 человек. Как передает Trend со ссылкой на РИА Новости, об этом заявил на пресс-конференции премьер-министр Таиланда генерал Прают Чан Оча.

Пресс-конференция, проходившая в больнице Махарат города Накхонратчасима, транслировалась в прямом эфире всеми телеканалами Таиланда.

"По уточненным данным, погибли 27 человек, включая бойцов спецназа, гражданских лиц и самого преступника. Ранены 57 человек, из них 45 уже выписаны из больниц и вернулись домой", - заявил премьер.

"Двум раненым сделаны нейрохирургические операции, одному – серьезная операция на кишечнике, двоим – на ногах, у остальных были более легкие ранения", - добавил он.

В субботу вооруженный военнослужащий устроил стрельбу в районе торгового центра на северо-востоке Таиланда. Устроивший стрельбу сержант таиландской армии был ликвидирован.