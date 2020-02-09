Число погибших при стрельбе в Таиланде возросло до 30

По меньшей мере 30 человек погибли, еще 58 получили ранения в результате стрельбы в торговом центре в городе Накхонратчасима на северо-востоке Таиланда. Об этом сообщило в воскресенье Таиландское информационное агентство, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

По уточненным данным, среди 30 погибших - трое полицейских, трое военнослужащих, 23 гражданских лица и ликвидированный стрелок.

Ранее премьер-министр королевства Прают Чан-Оча сообщал, что при стрельбе "27 человек, включая стрелка, погибли, 57 получили ранения".

В субботу 32-летний военнослужащий армии Таиланда капрал Чакрапант Тхомма застрелил своего командира и двух человек в военном лагере, а затем скрылся, угнав автомобиль. По пути к торговому центру "Терминал-21" он обстрелял мирных жителей. Оказавшись внутри, военный вновь открыл огонь, убив и ранив несколько десятков человек. В воскресенье в 09:00 по местному времени преступник был ликвидирован силовиками на территории торгового комплекса.