Самолет из Уханя доставил домой 30 граждан Вьетнама
Самолет из китайского Уханя в понедельник доставил 30 граждан Вьетнама на родину. Как передает Trend со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщается в Twitter вьетнамского министерства иностранных дел.
"Рейс HVN68 вернулся из Уханя и приземлился в международном аэропорту Вандон сегодня утром, доставив домой 30 граждан Вьетнама", - говорится в сообщении ведомства.
Власти Китая 31 декабря сообщили ВОЗ о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухане в провинции Хубэй. Специалисты установили возбудителя болезни - коронавирус 2019-nCoV. К настоящему моменту только в Китае от заболевания скончались 908 человек, в их числе два иностранца, число подтвержденных случаев заражения превысило 40,1 тысячи.
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