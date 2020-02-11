Египетские силовики ликвидировали 17 террористов на севере Синая
Службы безопасности Египта уничтожили 17 террористов на севере Синайского полуострова. Об этом, как передает Trend со ссылкой на РИА Новости, сообщило во вторник МВД страны.
В результате спецоперации нейтрализован оплот боевиков в одном из районов города Эль-Ариш на севере Синая, говорится в заявлении, опубликованном на официальной странице МВД в Facebook. В ходе перестрелки военные ликвидировали 11 террористов. Еще шестерым боевикам удалось бежать и укрыться в одном из заброшенных домов в другом районе города, их обнаружили и также ликвидировали.
В ходе операции изъяты стрелковое оружие и взрывные устройства, в том числе два пояса со взрывчаткой.
Синайский полуостров остается одним из самых сложных с точки зрения обеспечения безопасности регионов Египта. Укрывающиеся здесь экстремисты периодически совершают нападения на военных и полицейских. На Синае регулярно проводятся антитеррористические операции, в ходе которых за последние годы уничтожены и задержаны сотни экстремистов.