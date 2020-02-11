Число жертв наводнений в Бразилии выросло до четырех человек
По меньшей мере четыре человека погибли в штате Сан-Паулу на юго-востоке Бразилии из-за наводнений, спровоцированных сильными ливнями, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.
По их данным, тела двух женщин обнаружили вблизи реки Капивара в муниципалитете Ботукату.
Ранее ещё две жертвы были обнаружены в муниципалитетах Жулиу-Мескита и Ботукату, они погибли в результате инцидентов на затопленных дорогах.
Более 100 человек остались без крыши над головой, еще более 500 были эвакуированы, сообщает новостной портал G1 со ссылкой правительство штата. Это число может увеличиться в связи с тем, что в текущий момент ведутся спасательные операции в одной из наиболее пострадавших зон – городе Озаску, отмечает портал.
Лента новостей
МВД Азербайджана прокомментировало попытку проведения несогласованнной акции перед зданием ЦИК в Баку
Вице-президент Фонда Гейдара Алиева Лейла Алиева встретилась с детьми, страдающими от ихтиоза, болезни бабочки и иммунодефицита (ФОТО)
Президент Ильхам Алиев и Первый вице-президент Мехрибан Алиева подписали некролог в связи с кончиной Мири Ганбарова
Граждане Азербайджана поддержали политику Президента Ильхама Алиева в вопросе обновления курса страны - российский эксперт
Катарский визит делегации Комитета по работе с диаспорой Азербайджана широко освещен в зарубежных СМИ
От сотрудничества молодых специалистов зависит будущее стратегическое партнерство России и Азербайджана - политолог
Леонид Калашников: Азербайджан достойно справился с задачей по проведению парламентских выборов (ВИДЕО)
Президент Ильхам Алиев наградил орденами и медалями ряд работников Государственной налоговой службы при министерстве экономики
Эльшад Мирбашир оглу: Заключение Международной избирательной наблюдательной миссии разочаровало радикальные силы
Содействие в урегулировании карабахского конфликта в числе безусловных внешнеполитических приоритетов России – замглавы МИД
Эльхан Алескеров и Шаир Рамалданов обсудили на экспертной площадке Baku Network текущий уровень ВС Азербайджана и военно-политическую ситуацию в регионе (ВИДЕО)
Бахруз Гулиев: Некоторые оппозиционные группировки всегда пытались очернить проводимые в стране выборы