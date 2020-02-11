Подозрение на коронавирус в Боливии не подтвердилось

Власти Боливии не подтвердили случай возможного заражения коронавирусом у гражданина страны, прибывшего из Китая. Об это, как передает Trend со ссылкой на РИА Новости, сообщил министр здравоохранения страны Анибаль Крус.

Восемнадцатилетний юноша находился в карантине после поездки в КНР.

"Хочу сообщить стране и миру, что мы сделали первый анализ здесь, в лаборатории в Боливии, и он дал негативный результат в отношении 18-летнего молодого человека из Кочабамбы", - сказал министр журналистам.

Ранее в Боливии объявили о введении эпидемиологического контроля в аэропортах и на границе из-за коронавируса.

Власти Китая 31 декабря 2019 года проинформировали Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ) о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань в центральной части страны (провинция Хубэй). Специалисты установили возбудителя болезни - это коронавирус 2019-nCoV. Общее число подтвержденных случаев заболевания в Китае, по последним данным, составляет 42638, выздоровели 3996 человек, скончались 1016.

Всемирная организация здравоохранения дала новому виду коронавируса из Китая официальное название - COVID-2019.