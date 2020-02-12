Мадуро приказал создать в Венесуэле авиаконструкторское бюро

Президент Венесуэлы Николас Мадуро заявил о создании в составе авиакомпании Conviasa авиаконструкторского бюро, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Я подписал указ о создании Национальной авиационной компании EANSA, которая войдёт в состав авиакомпании Conviasa, с уставным капиталом 12,2 миллиарда боливаров", - заявил Мадуро в ходе встречи с представителями транспортной отрасли, трансляция опубликована в его Twitter.

По словам Мадуро, целью создания компании является разработка и производство воздушных судов и комплектующих с обозначением "Сделано в Венесуэле".

Президент также отметил продуктивную работу Conviasa, которую минфин США недавно обложил санкциями, и сообщил о намерении увеличить с 40 до 80 число самолетов в парке компании.

Ранее Мадуро сообщал о намерении подать иски против США в международные суды из-за санкций, введённых против национального авиаперевозчика.

В Венесуэле 21 января 2019 года начались массовые протесты против президента Николаса Мадуро вскоре после приведения его к присяге. Глава Национальной ассамблеи, подконтрольной оппозиции, Хуан Гуаидо незаконно провозгласил себя временным главой государства. Ряд стран Запада во главе с США заявили о признании Гуаидо. В свою очередь Мадуро назвал главу парламента марионеткой США. Россия, Китай, Турция и ряд других стран поддержали Мадуро как легитимного президента.