Число заразившихся коронавирусом на круизном лайнере в Японии возросло до 175
Пневмония, вызванная коронавирусом COVID-19, обнаружена еще у 34 пассажиров круизного судна Diamond Princess, которое находится на двухнедельном карантине в порту Йокогама, и одного сотрудника карантинной службы, работавшего на нем. Об этом в среду сообщило Министерство здравоохранения, труда и благосостояния Японии, передает Trend со ссылкой на ТАСС.
Таким образом, общее число зараженных коронавирусом на Diamond Princess достигло 175 человек. Гражданство новых инфицированных на данный момент не уточняется.
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