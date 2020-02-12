Число заразившихся коронавирусом на круизном лайнере в Японии возросло до 175

Пневмония, вызванная коронавирусом COVID-19, обнаружена еще у 34 пассажиров круизного судна Diamond Princess, которое находится на двухнедельном карантине в порту Йокогама, и одного сотрудника карантинной службы, работавшего на нем. Об этом в среду сообщило Министерство здравоохранения, труда и благосостояния Японии, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Таким образом, общее число зараженных коронавирусом на Diamond Princess достигло 175 человек. Гражданство новых инфицированных на данный момент не уточняется.