Япония закрывает въезд для иностранцев, прибывающих из Чжэцзяня

Япония закрывает въезд в страну для иностранцев, которые приезжают из китайской провинции Чжэцзян или были там ранее. Об этом на заседании экстренного штаба по предотвращению распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19 заявил премьер-министр Японии Абэ Синдзо, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

"В дополнении к провинции Хубэй мы вводим меры отказа во въезде иностранцам, приехавшим из провинции Чжэцзян, или побывавшим там ранее", - приводит слова премьер-министра телеканал NHK.

Меры вводятся с 00 часов 13 февраля. Ранее аналогичные меры были приняты в отношении иностранцев, прибывающих из провинции Хубэй. Был закрыт въезд не только для тех, кто в течение 14 дней побывал в провинции, но и для тех, чей паспорт был выдан в провинции Хубэй.

Утром в среду минздрав Японии сообщил о 40 новых заболевших COVID-19, из них 39 человек – с круизного судна Diamond Princess, на котором ранее положительная реакция была выявлена у 135 человек. Судно прибыло в порт Йокогамы 3 февраля, но пассажирам не было разрешено сойти на берег, так как ранее у одного из них был выявлен вирус. Среди пассажиров 24 гражданина России.

Власти Китая 31 декабря сообщили ВОЗ о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухане в провинции Хубэй. Специалисты установили возбудителя болезни - коронавирус 2019-nCoV. ВОЗ признала вспышку чрезвычайной ситуацией международного значения. К настоящему моменту в Китае от заболевания скончались 1016 человек, число подтвержденных случаев заражения превысило 42,6 тысячи.