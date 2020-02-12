В Пакистане разбился учебный самолет ВВС
Учебно-боевой самолет ВВС Пакистана разбился во время тренировочного полета около города Мардан провинции Хайбер-Пахтунхва. Об этом в среду сообщает телеканал Geo TV, передает Trend со ссылкой на ТАСС.
"Учебно-боевой истребитель ВВС Пакистана разбился во время тренировочного полета, - говорится в заявлении. - Пилот смог катапультироваться до крушения". "Штаб-квартира ВВС уже постановила провести расследование для выяснения причины аварии", - цитирует телеканал пресс-релиз ВВС.
Сегодняшний инцидент стал вторым с начала месяца. 7 февраля учебно-боевая модификация истребителя "Мираж" потерпела крушение во время тренировочного полета в провинции Пенджаб, пилоту также удалось спастись.
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