Четыре человека погибли при крушении самолета в Колумбии
По меньшей мере четыре человека стали жертвами авиакатастрофы, которая произошла на севере столицы Колумбии. Об этом в среду сообщило Управление гражданской авиации Колумбии, передает Trend со ссылкой на ТАСС.
"Управление сообщает о том, что примерно в 15:44 двухмоторный самолет под номером HK-4686... потерпел крушение вблизи аэропорта Гуаймараль, находящегося на севере города [Боготы]. По предварительным данным, четверо пассажиров самолета погибли", - говорится в сообщении, опубликованном на странице ведомства в Twitter.
Отмечается, что воздушное средство направлялось в город Вильягарсон (юго-западный департамент Путумайо). На месте крушения уже работают спасательные службы и представители управления. Начато расследование.
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