Не менее 14 человек погибли в результате ДТП в Индии

По меньшей мере 14 человек погибли и более 30 пострадали в результате дорожно-транспортного происшествия в штате Уттар-Прадеш на севере Индии.

Об этом в четверг сообщает агентство "Синьхуа" со ссылкой на местную полицию, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Причиной аварии, которая произошла в среду вечером на скоростной автомагистрали, стало столкновение пассажирского автобуса с грузовиком. Других подробностей пока не приводится.