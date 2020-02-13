Не менее 14 человек погибли в результате ДТП в Индии
По меньшей мере 14 человек погибли и более 30 пострадали в результате дорожно-транспортного происшествия в штате Уттар-Прадеш на севере Индии.
Об этом в четверг сообщает агентство "Синьхуа" со ссылкой на местную полицию, передает Trend со ссылкой на ТАСС.
Причиной аварии, которая произошла в среду вечером на скоростной автомагистрали, стало столкновение пассажирского автобуса с грузовиком. Других подробностей пока не приводится.
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