Южная Корея ограничила въезд для побывавших в Хубэе

Посольство России в Южной Корее предупредило российских граждан об ограничениях из-за коронавируса, введенных иммиграционной службой Республики Корея относительно лиц, приезжающих в страну с территории Китая, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

"Запрещен въезд гражданам, в течение последних 14 дней побывавшим в китайской провинции Хубэй; Временно отменено действие виз, выданных Генеральным консульством РК в г. Ухане", - говорится в сообщении консульского отдела посольства РФ в Сеуле в Facebook.

Кроме этого, иммиграционная служба Южной Кореи, по данным посольства РФ, временно запретила въезд в страну гражданам, чьи паспорта выданы властями провинции Хубэй. Также временно отменен безвизовый режим для туристических поездок на остров Чеджу для всех иностранных граждан и приостановлено действие безвизового режима между Республикой Корея и Китаем.

Власти Китая 31 декабря 2019 года сообщили ВОЗ о вспышке неизвестной пневмонии в Ухане в провинции Хубэй. Специалисты установили возбудителя болезни - это новый коронавирус. ВОЗ признала вспышку чрезвычайной ситуацией международного значения. Число зараженных коронавирусом в китайской провинции Хубэй превысило 48,2 тысячи, выписаны из больниц 3441 человека, скончались 1310.