В Токио водитель такси заразился коронавирусом

У пожилого водителя такси в Токио диагностировали коронавирус. Как передает Trend со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщил телеканал NHK.

Он, предположительно, заразился, перевозив пассажира из Китая.

В настоящий момент около 3600 человек находятся на карантине на круизном судне к югу от японской столицы.

Министерство транспорта Японии уже распорядилось о том, чтобы водители автобусов и такси пользовались масками и перчатками для предотвращения распространения инфекции, сообщает NHK.

Власти Китая 31 декабря сообщили ВОЗ о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухане в провинции Хубэй. Специалисты установили возбудителя болезни - коронавирус 2019-nCoV. К настоящему моменту только в Китае от заболевания скончались 1367 человек, в их числе два иностранца, выздоровели почти 6 тысяч, число подтвержденных случаев заражения приближается к 60 тысячам человек.