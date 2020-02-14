В Ираке нашли установку, из которой обстреляли американскую базу

Иракские военные сообщили об обнаружении установки, из которой обстреляли авиабазу у города Киркук, где дислоцированы американские военные, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

По данным пресс-службы органов безопасности Ирака, одна ракета упала на авиабазу K-1 в районе иракского города Киркук на севере страны, пострадавших и жертв в результате инцидента нет.

"Органы безопасности ведут поиск злоумышленников и уже обнаружили ракетную установку с 11 ракетами, которые не были запущены", - говорится в пресс-релизе.