В Японии задействовали резервный фонд для борьбы с коронавирусом

Кабинет министров Японии во главе с премьером Синдзо Абэ в пятницу одобрил использование средств из резервного фонда для финансирования мер, направленных на борьбу с распространением нового коронавируса. Об этом, как передает Trend со ссылкой на ТАСС, сообщило агентство Kyodo.

В рамках инициативы будет задействовано 10,3 млрд иен ($94 млн). Эти средства, которые пойдут в первую очередь на меры по предотвращению распространения коронавируса внутри страны, входят в первый пакет финансовой помощи на общую сумму 15,3 млрд иен (около $139 млн), утвержденный в четверг японским правительством.

Накануне крупнейшая газета страны Yomiuri проинформировала, что кабинет намерен выделить в общей сложности 500 млрд иен (более $4,5 млрд) для экстренной финансовой помощи малым и средним предприятиям, которые оказались в затруднительном положении из-за эпидемии в Китае, вызванной коронавирусом. По сведениям издания, поддержка будет оказана также владельцам гостиниц, которые несут немалые убытки из-за резкого сокращения числа китайских туристов.

Общее число зараженных новым коронавирусом в Японии к настоящему времени достигло 251 человека. Большинство из них - пассажиры и экипаж американского круизного лайнера Diamond Princess, который находится на карантине в порту японского города Иокогама.

Вспышка заболевания, вызываемого новым коронавирусом, была зафиксирована в крупном китайском городе Ухане в конце декабря 2019 года. Всемирная организация здравоохранения признала ее чрезвычайной ситуацией международного масштаба, охарактеризовав как эпидемию с многочисленными очагами. За пределами КНР случаи заражения были выявлены в 24 странах, включая Россию. Ранее сообщалось, что число жертв вируса в Китае превысило 1,3 тыс. человек, выздоровели около 6 тыс., были инфицированы свыше 59,8 тыс.