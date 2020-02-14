В Бангкоке возле университета произошла стрельба

Правоохранительные органы Бангкока разыскивают человека, который произвел по меньшей мере 20 выстрелов недалеко от расположенного в столице Таиланда Университета Чулалонгкорн. Об этом, как передает Trend со ссылкой на ТАСС, в пятницу сообщила газета Khao Sod.

Очевидцы рассказали, что слышали выстрелы недалеко от учебного заведения. Информация о возможных пострадавших не поступала.

По крайней мере один свидетель сообщил, что вооруженный человек направил свое оружие на пешеходов. "Сначала он стрелял в воздух. Он выстрелил три раза, а потом нацелился на меня", - сказал очевидец.

После появившейся информации полиция оцепила небольшой район, где предположительно находится подозреваемый. Правоохранители опознали нарушителя порядка как 44-летнего Эккачая Чаруексилпа. Как сообщается, мужчина поспорил со своей семьей прежде чем покинуть дом, вооружившись пистолетом.