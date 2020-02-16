На лайнере в Японии выявили 70 новых случаев заражения коронавирусом

На круизном лайнере Diamond Princess, стоящем на карантине у японского порта Йокогама, выявлено 70 новых случаев заражения новой коронавирусной инфекцией COVID-19, передает телеканал NHK со ссылкой на главу министерства здравоохранения Японии Като Кацунобу, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

Как заявил министр в эфире воскресной программы на телеканале, общее число зараженных среди пассажиров и членов экипажа судна выросло до 355 человек.

Ранее в пятницу с лайнера были вывезены около 10 пассажиров, кому более 80 лет и у кого не подтвердили наличие коронавирусной инфекции. Кроме этого, посольство США в Японии объявило, что вывезет своих граждан с судна чартерными рейсами. Самолеты прибудут в Японию в воскресенье, а уже в понедельник покинут страну.

В то же время накануне стало известно еще о 8 новых случаях заражения в Токио, не связанных с круизным лайнером. Большинство из них, предположительно, заразились от водителя такси, у которого выявили наличие коронавируса в середине недели.