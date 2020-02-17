Австралия эвакуирует граждан с лайнера Diamond Princess в Японии

Премьер-министр Австралии Скотт Моррисон сообщил, что страна эвакуирует своих граждан с лайнера Diamond Princess в Японии. Как передает Trend со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщил местный телеканал ABC.

В настоящее время на борту круизного лайнера находятся более 200 австралийцев, у более 20 из них был обнаружен коронавирус.

Самолет доставит австралийских пассажиров лайнера Diamond Princess в среду. Им предстоит 14-дневный карантин.

Судно Diamond Princess вышло из Иокогамы 20 января и вернулось в порт 3 февраля. Власти Японии поместили корабль на карантин в связи с тем, что на его борту был гражданин Китая, который сошел в Гонконге и заболел. На борту судна, которое вернулось в Иокогаму, находились 3711 человек, включая 2666 гостей и 1045 членов команды. По последним данным, на лайнере 355 человек заразились коронавирусом.

Власти Китая 31 декабря 2019 года проинформировали Всемирную организацию здравоохранения о вспышке неизвестной пневмонии в Ухане в центральной части страны (провинция Хубэй). Специалисты установили возбудителя болезни - это новый коронавирус. ВОЗ признала вспышку чрезвычайной ситуацией международного значения и дала заболеванию официальное название - COVID-2019. Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в материковом Китае достигло 70 548 человек, из них 1 770 человек скончались, 10 844 излечились и выписаны из больниц.