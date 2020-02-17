На Diamond Princess выявили еще 99 случаев заражения коронавирусом

На круизном лайнере Diamond Princess, стоящем на карантине у японского порта Йокогама, выявлено 99 новых случаев заражения новой коронавирусной инфекцией COVID-19. Как передает Trend со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщило агентство Киодо.

Таким образом, общее число зараженных среди пассажиров и членов экипажа судна выросло до 454 человек. Информация о том, есть ли россияне среди заразившихся, уточняется.

Власти Китая 31 декабря 2019 года проинформировали Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ) о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань в центральной части страны (провинция Хубэй). Специалисты установили возбудителя болезни - это коронавирус 2019-nCoV. ВОЗ признала вспышку чрезвычайной ситуацией международного значения и дала заболеванию официальное название – COVID-2019.

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в материковом Китае достигло 70 548 человек, из них 1 770 человек скончались, 10 844 излечились и выписаны из больниц. По данным ВОЗ, за пределами Китая в 25 странах было выявлено 683 случая заражения COVID-2019, из них три – с летальным исходом.